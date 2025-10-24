Consiglio Ue Costa | Paesi europei impegnati in sostegno finanziario a Ucraina per due anni – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 "I leader europei si sono impegnati a garantire che il fabbisogno finanziario dell'Ucraina sia coperto per i prossimi due anni. Abbiamo chiesto alla Commissione di presentare delle opzioni il prima possibile, in modo che l'Ucraina disponga delle risorse necessarie per continuare a difendersi e lottare per una pace giusta e duratura nel 2026 e nel 2027, se necessario. La Russia dovrebbe prenderne atto", lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
