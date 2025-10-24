Consigli Fantacalcio 8 giornata | ecco chi schierare e chi no

Consigli Fantacalcio 8 giornata. L’ottava giornata di Serie A inizierà già venerdì con l’anticipo tra Milan e Pisa. I rossoneri puntano alla vittoria per allungare in testa alla classifica approfittando dello scontro diretto tra Napoli e Inter. Per gli amanti del Fantacalcio è già tempo di pensare alla formazione migliore da mettere in campo questo week end. Ecco i nostri consigli Fantacalcio 8 giornata. Squalificati Serie A 8 giornata. In vista dell’ottava giornata di Serie A 202526, saranno soltanto due i giocatori assenti per squalifica. Si tratta di Jesus Rodriguez del Como e Abdoulaye Ndiaye del Parma, entrambi indisponibili proprio per lo scontro diretto in programma sabato pomeriggio allo stadio Tardini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it