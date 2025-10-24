Consigli Fantacalcio 5 nomi + 1 Mantra

Seriea24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per l’8a giornata di Serie A:                    Fantacalcio.it per Adnkronos  seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

consigli fantacalcio 5 nomiCONSIGLI FANTACALCIO. 5 SCONSIGLIATI PER LA 8a GIORNATA: Cambiaso anonimo, Cutrone a secco - Qua ci sbilanciamo con cinque nomi che vivono momenti di forma complicati e/o affrontano gare in cui potrebbero andare seriamente in difficoltà. Segnala msn.com

consigli fantacalcio 5 nomiFantacalcio: 5 nomi da schierare nella 8ª giornata - Ecco cinque nomi da mettere in lista titolari, con un occhio a stato di forma e gerarchie aggiornate. 105.net scrive

consigli fantacalcio 5 nomiCONSIGLI FANTACALCIO. 5 SCONSIGLIATI PER LA 7a GIORNATA: Openda anonimo, Tavares in difficoltà - Qua ci sbilanciamo con cinque nomi che nascono pericolose insidie ed ai quali fareste meglio a non affidarvi stavolta. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consigli Fantacalcio 5 Nomi