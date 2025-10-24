Conservare a lungo gli scontrini all’interno del portafoglio può essere dannoso per la propria salute. Ecco i motivi e cosa si rischia Quante volte vi capita di conservare scontrini per diversi mesi nel portafoglio? Alzi la mano chi, non compie questo gesto diventato ormai quasi abitudinario. Alcuni lo fanno per conservare una memoria scritta delle spese effettuate, altri per tenere da parte ricevute di pagamenti che possono servire per scaricare spese (è il caso degli scontrini emessi dalle Farmacie e che a fine anno possono essere scaricati) o per mantenere garanzie in caso di problemi legati ai prodotti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Conservi gli scontrini nel portafoglio? Potresti avere problemi di salute