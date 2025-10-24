Consegne elettriche per città più vivibili

Nei centri urbani, la logistica leggera sta ridefinendo abitudini, mercati e scelte pubbliche. L’ultimo miglio elettrico unisce tecnologia e sostenibilità, offrendo consegne efficienti e meno invasive. È qui che industria, istituzioni e cittadini convergono, tra nuove politiche di mobilità e l’urgenza di ridurre emissioni e rumore, con benefici tangibili per le città. VemGreen a Ecomondo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

