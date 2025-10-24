Conoscere scegliere partecipare | il pensiero critico dei giovani si allena in classe anche con i giornali

Consapevolezza e partecipazione. Passa da queste due parole la capacità critica dei giovani, la necessità di sviluppare competenze adeguate per non farsi travolgere da un flusso di contenuti di dubbia provenienza se non palesemente contraffatti. E le studentesse e gli studenti che hanno affollato l’auditorium dell’istituto Einaudi per prendere parte all’incontro “Inspire a generation” dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

