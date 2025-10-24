Conoscere scegliere partecipare | il pensiero critico dei giovani si allena in classe anche con i giornali
Consapevolezza e partecipazione. Passa da queste due parole la capacità critica dei giovani, la necessità di sviluppare competenze adeguate per non farsi travolgere da un flusso di contenuti di dubbia provenienza se non palesemente contraffatti. E le studentesse e gli studenti che hanno affollato l’auditorium dell’istituto Einaudi per prendere parte all’incontro “Inspire a generation” dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Al via la rassegna culturale “Conoscere per scegliere, dialogare per crescere”, promossa dal Dipartimento di Storia e Filosofia, per offrire alle studentesse e agli studenti occasioni di dialogo diretto con autori e pensatori contemporanei. Il primo appuntament - facebook.com Vai su Facebook