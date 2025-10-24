Conor McGregor accende a Roma la miccia di BKFC 83
Roma, 24 ottobre 2025, - Tutto pronto per la tre giorni di fuoco di BKFC 83, l'evento che porta a Roma il gotha mondiale degli sport da combattimento, a partire dal suo “imperatore”: Conor McGregor. Una manifestazione di rilevanza internazionale resa possibile dal lavoro instancabile e dalla passione di Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, partner di McGregor e promotore del ritorno del grande fighter in Italia. “Portare a Roma BKFC è un sogno che ho fatto tanto tempo fa, e che oggi si realizza. Abbiamo creato una card incredibile, con tanti fighter italiani, a partire da Alessio Sakara, che combatterà per il titolo mondiale Cruiserweight contro Chris Camozzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
