conor mcgregor a roma per la bkfc 83

Conor McGregor è a Roma. L’icona mondiale degli sport da combattimento ha partecipato alla presentazione del  BKFC 83, evento di boxe a mani nude che vedrà il fighter romano  Alessio Sakara  combattere per il titolo mondiale. L’appuntamento è sabato 25 ottobre al PalaSport della Capitale. A new chapter begins. Conor McGregor opened up about finding faith, healing, and purpose beyond it all? #BKFC83 Oct 25 Tix + Watch?? https:t.coLJX5urGkRW pic.twitter.comp7V1HjsWN5 — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) October 23, 2025 McGregor candidato alle elezioni in Irlanda. Il 37enne di Dublino, star della MMA, di recente ha fatto parlare di sé per aver cercato di candidarsi alle elezioni presidenziali in Irlanda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

