Confiscati due yacht a Saverio Giampà l’imprenditore legato alla camorra
La guardia di finanza di Bologna ha confiscato due yacht di lusso da oltre dieci metri e dal valore complessivo di oltre 500 mila euro, appartenenti a una società campana riconducibile a Saverio Giampà, imprenditore 59enne originario di Catanzaro, da anni residente ad Anzola Emilia, già noto alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
