Confindustria scruta il futuro ‘Visioni’ le idee degli studenti e di cinque talenti di Forlì-Cesena

Una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno. È questo l’obiettivo della seconda edizione del progetto ‘Visioni – innovare oltre gli orizzonti’, organizzato da Confindustria Romagna, in programma giovedì 30 ottobre al teatro ‘Bonci’ di Cesena. "Il successo dell’anno scorso – afferma il presidente Mario Riciputi – ci ha fatto capire quanto ci sia bisogno di ascoltare e conoscere chi esprime la capacità visionaria di questa terra, ispirazioni preziose in questi tempi incerti. ‘Visioni’ è un omaggio alle persone nate o cresciute a Forlì-Cesena, che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo scientifico, economico e artistico, non solo a livello locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confindustria scruta il futuro ‘Visioni’, le idee degli studenti e di cinque talenti di Forlì-Cesena

Scopri altri approfondimenti

Confindustria scruta il futuro ‘Visioni’, le idee degli studenti e di cinque talenti di Forlì-Cesena - È questo l’obiettivo della seconda edizione del progetto ‘Visioni – innovare oltre gli orizzonti’, organizz ... Secondo msn.com

Confindustria Marche, unità e visione per futuro del territorio - "Solo uniti, e con un dialogo costante tra imprese, istituzioni e società civile, potremo affrontare le sfide che ci attendono e cogliere le opportunità che il futuro ci riserva". Riporta ansa.it