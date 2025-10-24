Conferimento dei rifiuti e cinghiali Scatta una nuova ordinanza

Scatta il giro di vite a Porto Venere sul corretto conferimento dei rifiuti. Il Comune, alla luce della presenza sempre più massiccia di cinghiali, ha emanato un’ordinanza in cui vengono indicate le modalità di conferimento dedicate alle attività commerciali. Nello specifico, tutte le attività commerciali che producono rifiuti "di qualunque tipologia che possano attirare fauna selvatica" hanno l’obbligo di conferire in modo tale che sia evitata la dispersione di spazzatura sul suolo pubblico, utilizzando contenitori adeguati che ne "preservino il materiale anche in caso di caduta accidentale causata da eventi atmosferici, dalla presenza di animali selvatici o da altre cause. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conferimento dei rifiuti e cinghiali. Scatta una nuova ordinanza

Altre letture consigliate

Contrastare l'abbandono e il conferimento improprio dei rifiuti, a tutela di una città più pulita e decorosa: è questa la finalità primaria del progetto "Stop agli abbandoni" con il quale il Comune di Salsomaggiore Terme parteciperà al bando per la richiesta di co - facebook.com Vai su Facebook

17/10/2025 | Determinazioni Dirigenziali SERVIZIO CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20.03.03) FINO A TUTTO IL 31.12.2025. DETERMINA A CONTRARRE, https://tinyurl.com/yycdukbb - X Vai su X

Spazzatura e cinghiali, a Porto Venere nuove regole sul conferimento rifiuti da parte delle attività - Conferimento rifiuti e presenza di cinghiali al centro di un'ordinanza recentemente emessa dalla sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese. Da msn.com

Rifiuti, sanzioni e controlli: "Occhio ai giusti conferimenti" - Terricciola sta combattendo una vera e propria lotta contro gli abbandoni. lanazione.it scrive