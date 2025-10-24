Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve | quando parla alla vigilia del match L’orario ufficiale dell’appuntamento
Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: quando parla alla vigilia del match, valido per l’8ª giornata di Serie A 202526. È tempo di vigilia, è tempo di Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio incontrerà domani i giornalisti per la consueta conferenza stampa pre-partita, in vista della super sfida di domenica contro la Juve. L’appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre, alle ore 14:15, presso la sala stampa del Training Center di Formello. Sarri parla alla vigilia della Juve: i temi caldi. Sarà un incontro attesissimo, per fare il punto della situazione in un momento a dir poco delicato per la squadra biancoceleste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
