Conferenza stampa Gregucci | Marassi nelle difficolta dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Gregucci, le parole del neo tecnico della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del suo esordio Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 202526. Queste le sue parole: TRASMISSIONE VALORI – «Sotto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa gregucci marassi nelle difficolta dimostra che questo popolo 232 attaccatissimo alla squadra

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Gregucci: «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra»

Scopri altri approfondimenti

conferenza stampa gregucci marassiConferenza stampa Gregucci: «Dobbiamo ricreare la “famiglia Sampdoria”. Cherubini è importante, Ferri ha dato disponibilità! Coda? Dico questo» - Conferenza stampa Gregucci: l’allenatore della Sampdoria presenta ai media la partita contro il Frosinone. Si legge su sampnews24.com

conferenza stampa gregucci marassiGregucci: "Frosinone in salute, noi ricerchiamo la famiglia Sampdoria. Serve una reazione lucida e di gruppo" - Conferenza stampa pre partita per Angelo Gregucci, neo allenatore della Sampdoria con Salvatore Foti. Segnala telenord.it

conferenza stampa gregucci marassiGregucci ricarica le pile alla Sampdoria: "Creiamo una famiglia" - Domani al via il nuovo corso blucerchiato in tandem con Foti, a Marassi la sfida col Frosinone. Da primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Gregucci Marassi