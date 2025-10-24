Conferenza stampa Gregucci | Marassi nelle difficolta dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra
Conferenza stampa Gregucci, le parole del neo tecnico della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del suo esordio Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 202526. Queste le sue parole: TRASMISSIONE VALORI – «Sotto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
"Il piano inizia con la volontà di sedersi e parlare, non di restare fermi e combattere", ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa a Bruxelles ? mdst.it/476liVC - facebook.com Vai su Facebook
Martin $Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa “Domani dobbiamo essere pronti soprattutto all’atmosfera dell’Olimpico. Sono contento che a marzo i ragazzi l’abbiano già vissuta (contro la Lazio, ndr). Credo però che i tifosi della Roma si - X Vai su X
Conferenza stampa Gregucci: «Dobbiamo ricreare la “famiglia Sampdoria”. Cherubini è importante, Ferri ha dato disponibilità! Coda? Dico questo» - Conferenza stampa Gregucci: l’allenatore della Sampdoria presenta ai media la partita contro il Frosinone. Si legge su sampnews24.com
Gregucci: "Frosinone in salute, noi ricerchiamo la famiglia Sampdoria. Serve una reazione lucida e di gruppo" - Conferenza stampa pre partita per Angelo Gregucci, neo allenatore della Sampdoria con Salvatore Foti. Segnala telenord.it
Gregucci ricarica le pile alla Sampdoria: "Creiamo una famiglia" - Domani al via il nuovo corso blucerchiato in tandem con Foti, a Marassi la sfida col Frosinone. Da primocanale.it