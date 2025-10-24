Conferenza stampa Cuesta pre Parma Como | Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio Cutrone ex? Questo è il suo punto di forza Sugli infortunati dico che…

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Como. Il tecnico degli emiliani ha parlato alla vigilia del match di domani, valido per l’ottava giornata di Serie A Il tecnico del Parma Fabio Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como, valido per l’ottava giornata di Serie A, affrontando vari temi legati alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta pre Parma Como: «Ci aspettiamo una squadra che proporrà il suo calcio. Cutrone ex? Questo è il suo punto di forza. Sugli infortunati dico che…»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Curioso siparietto alla Casa Bianca durante la conferenza stampa del presidente Trump su Israele: una giornalista francese gli chiede se il voto alla Knesset sull'annessione della Cisgiordania può minare il processo di pace, ma Trump sembra non capire le s - facebook.com Vai su Facebook

Martin $Hysky, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa “Domani dobbiamo essere pronti soprattutto all’atmosfera dell’Olimpico. Sono contento che a marzo i ragazzi l’abbiano già vissuta (contro la Lazio, ndr). Credo però che i tifosi della Roma si - X Vai su X

Cuesta: «Il Como propone gioco. Noi facciamo ciò che è giusto, non ciò che mi piace» - Giorno di vigilia in casa Parma con ritorno allo stadio Ennio Tardini per la conferenza stampa dell’allenatore Carlos Cuesta che, off the records, ha anche svelato il forfait dell’ultim’ora di Almqvis ... Segnala sportparma.com

Como, Fàbregas: «Diao può giocare. Cutrone? L’ho fatto “arrabbiare”. E con Cuesta…» - Una ricca conferenza stampa, durata oltre 35 minuti, ha accompagnato l’antivigilia in casa Como della sfida con il Parma al “Tardini”. Lo riporta sportparma.com

Parma, Cuesta medita sul cambio di modulo: "Vedremo domani. Torna Hernani" - L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di Vieira: "Secondo me abbiamo. Si legge su tuttomercatoweb.com