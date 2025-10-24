Conferenza stampa Chivu pre Napoli Inter LIVE | le parole del tecnico

Conferenza stampa Chivu pre Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match dell'8° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Napoli Inter, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUALI INSIDIE PER LA PARTITA COL NAPOLI? – « C'entra poco quello che è accaduto. Ciò che è conta è che si affrontano la squadra campione d'Italia con la vice-campione d'Italia. Sono convinto che le ambizioni sono altissime da entrambe le parti, sarà una partita combattuta dove entrambe le squadre vorranno dire la loro ambizione, la loro voglia di portare a casa il risultato ».

