Conferenza stampa Chivu pre Napoli Inter LIVE | le parole del tecnico

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match dell’8° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Napoli   Inter, match valevole per la  settima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. QUALI INSIDIE PER LA PARTITA COL NAPOLI? – « C’entra poco quello che è accaduto. Ciò che è conta è che si affrontano la squadra campione d’Italia con la vice-campione d’Italia. Sono convinto che le ambizioni sono altissime da entrambe le parti, sarà una partita combattuta dove entrambe le squadre vorranno dire la loro ambizione, la loro voglia di portare a casa il risultato ». 🔗 Leggi su Internews24.com

