Conferenza stampa Chivu | Napoli? Sarà una partita combattuta entrambe le squadre vorranno dire la loro Milan Como a Perth? Io ho imparato a non lamentarmi

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dell’8ª giornata di Serie A 202526 Alla vigilia di Napoli Inter, valida per l’8ª giornata di Serie A 202526, Cristian Chivu presenta la sfida in conferenza stampa. L’appuntamento delle ore 14:00: ecco le parole riprese da InterNews24. QUALI INSIDIE PER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa chivu napoli sar224 una partita combattuta entrambe le squadre vorranno dire la loro milan como a perth io ho imparato a non lamentarmi

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Chivu: «Napoli? Sarà una partita combattuta, entrambe le squadre vorranno dire la loro. Milan Como a Perth? Io ho imparato a non lamentarmi»

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa chivu napoliChivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza: “Il giorno di riposo non ha fatto bene” - Cristian Chivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza stampa prima di Napoli- Si legge su fanpage.it

conferenza stampa chivu napoliChivu su Napoli-Inter, la conferenza stampa disturbata dagli insetti e dagli scherzi dei giocatori - L'allenatore dell'Inter si lamenta degli insetti e delle urla dei calciatori: «La formazione? corriere.it scrive

conferenza stampa chivu napoliNapoli-Inter, la conferenza di Chivu: «Gara importante ma non decisiva» - Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A in agenda al Maradona tra poco più di 24 ore, precisamente alle 18. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Napoli