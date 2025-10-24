Conferenza Chivu | Ambizioni importanti ma presto per bilanci Conte? Conta poco

Conferenza Chivu. Alla vigilia del big match del Maradona, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa da Appiano Gentile, analizzando la sfida che attende la sua Inter contro il Napoli di Conte. Il tecnico nerazzurro, consapevole dell’importanza della partita, ha invitato la squadra a mantenere equilibrio e concentrazione: “ Affrontiamo la squadra Campione d’Italia, noi siamo i vicecampioni. Le ambizioni sono altissime da entrambe le parti. Sarà una gara combattuta, ma dobbiamo pensare solo a ciò che possiamo controllare: la nostra prestazione “. Chivu ha poi difeso la scelta di concedere un giorno di riposo ai suoi dopo la trasferta europea: “ Il miglior allenamento è il riposo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

