Confcommercio | Sosteniamo la proposta della Uil serve fronte comune contro l’escalation di criminalità

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Cesenate esprime piena condivisione e sostegno alla proposta avanzata dalla Uil provinciale di convocare con urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla luce della crescente preoccupazione per l’aumento di episodi criminosi che stanno colpendo il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

