L’agricoltura al centro dello sviluppo regionale in 12 punti: le proposte di Confagricoltura Campania ai candidati per la presidenza della giunta regionale. Confagricoltura Campania presenta il documento politico “ Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 – 2030”, per rilanciare la centralità e il protagonismo dell’agricoltura come vera leva della crescita regionale. Dialogo, confronto costruttivo e cooperazione con le istituzioni sono i pilastri della nuova impalcatura immaginata dalla federazione regionale, pronta a irrobustire la centralità dell’ agricoltura in un complesso progetto di crescita e sviluppo integrato. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Confagricoltura Campania, sviluppo dell’agricoltura in 12 punti