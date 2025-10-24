Confagricoltura Campania sviluppo dell’agricoltura in 12 punti
L’agricoltura al centro dello sviluppo regionale in 12 punti: le proposte di Confagricoltura Campania ai candidati per la presidenza della giunta regionale. Confagricoltura Campania presenta il documento politico “ Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 – 2030”, per rilanciare la centralità e il protagonismo dell’agricoltura come vera leva della crescita regionale. Dialogo, confronto costruttivo e cooperazione con le istituzioni sono i pilastri della nuova impalcatura immaginata dalla federazione regionale, pronta a irrobustire la centralità dell’ agricoltura in un complesso progetto di crescita e sviluppo integrato. 🔗 Leggi su Zon.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Resta aggiornato sulle questioni agricole della tua regione ? Segui il canale Confagricoltura Campania News ? su WhatsApp: - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura: Confagricoltura Campania, impedire disimpegno fondi Psr 2014-2022 - X Vai su X
L’agricoltura al centro dello sviluppo regionale in 12 punti: le proposte di Confagricoltura Campania - Confagricoltura Campania presenta il documento politico “Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025 - Lo riporta napolivillage.com
Turismo rurale, Confagricoltura lancia la Dmo "Agriturismo Campania" - Obiettivo: aggregare l’offerta e creare un brand unificato per le aree interne ... Come scrive salernotoday.it