Condhotel svolta in arrivo | come cambia il turismo a Rimini

Rimini, 24 ottobre 2025 – Rimini sceglie la strada dei condhotel. L'amministrazione è intenzionata inserire la norma regionale all'interno della prossima variante al Rue, il Regolamento urbano ed edilizio. La variante sarà l'occasione per inserire nuove possibilità di trasformazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento alla rigenerazione dei vecchi hotel fuori mercato chiusi da anni. "L'ambizione – spiega l'assessora Valentina Ridolfi – è quella di avere gli strumenti per adattare la nostra offerta ad un mondo che è cambiato e che sta cambiando. Proviamo a farlo con questa variante andando ad ampliare il ventaglio delle destinazioni strutture turistico ricettive inserendo, tra le altre, per citarne alcune le residenze turistiche alberghiere, student e staff hotel, alberghi diffusi, anche la previsione dei condhotel ".

