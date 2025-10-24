La Corte d’Assise di Parigi ha emesso la sentenza definitiva nel caso che ha sconvolto la Francia. Dahbia Benkired, 27 anni, è stata condannata all’ergastolo senza possibilità di riduzione della pena per lo stupro, le torture e l’omicidio di Lola Daviet, una bambina di 12 anni uccisa tre anni fa nella capitale francese. Il tribunale ha accolto integralmente la richiesta della procura, che ha definito il crimine «uno dei più efferati della storia recente». Un delitto nato dall’odio e dalla follia. Durante il processo, la donna ha cambiato più volte versione ma non ha mai negato di essere la responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Condannata all’ergastolo per l’omicidio della 12enne Lola Daviet: violentata, torturata e uccisa a 12 anni