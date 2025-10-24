Condannata all’ergastolo per l’omicidio della 12enne Lola Daviet | violentata torturata e uccisa a 12 anni

Thesocialpost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise di Parigi  ha emesso la sentenza definitiva nel caso che ha sconvolto la Francia.  Dahbia Benkired, 27 anni, è stata condannata  allergastolo senza possibilità di riduzione della pena  per lo stupro, le torture e l’omicidio di  Lola Daviet, una bambina di 12 anni uccisa tre anni fa nella capitale francese. Il tribunale ha accolto integralmente la richiesta della procura, che ha definito il crimine «uno dei più efferati della storia recente». Un delitto nato dall’odio e dalla follia. Durante il processo, la donna ha cambiato più volte versione ma non ha mai negato di essere la responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

condannata all8217ergastolo per l8217omicidio della 12enne lola daviet violentata torturata e uccisa a 12 anni

© Thesocialpost.it - Condannata all’ergastolo per l’omicidio della 12enne Lola Daviet: violentata, torturata e uccisa a 12 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Picchia figlia 12enne, condannata pakistana - Si è difesa dicendo che "non le obbediva" Malmenava a mani nude e con le scarpe la figlia di 12 anni perché ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Condannata All8217ergastolo L8217omicidio 12enne