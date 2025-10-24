Concoweeen la festa di Halloween a Concorezzo

Una tenda stregata, un pentolone magico e fumante, zombie e mostri a spasso per la città, dolcetto o scherzetto tra i negozi e una biblioteca misteriosa tutta da scoprire. Torna Concoween, il 31 ottobre nelle vie del centro di Concorezzo. A fare da sfondo alla festa più spaventosa dell’anno il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

