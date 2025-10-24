Concorso insegnanti PNRR3 | specializzazione sostegno fa punteggio sulla classe di concorso Pillole di Question Time

Durante il question time del 14 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stata affrontata una questione rilevante riguardante la compilazione delle domande per la partecipazione ai concorsi nella scuola. Il focus specifico ha riguardato la corretta modalità di inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno quando si partecipa sia per il posto comune sia per il sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

https://www.orizzontescuola.it/come-compilare-correttamente-la-domanda-per-il-concorso-insegnanti-pnrr3-i-tre-consigli-chiave-pillole-di-question-time/ - facebook.com Vai su Facebook

Domanda concorso insegnanti PNRR3: fino a quando è possibile modificarla. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3, aspetti da chiarire per una corretta compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI - 255/2023): il servizio è considerato specifico su entrambe le classi accorpate. orizzontescuola.it scrive

Concorso docenti PNRR3: titolo di accesso, riserve, altri titoli e preferenze. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Lo riporta orizzontescuola.it

Concorso PNRR3, esclusi laureandi SFP e frequentanti Tfa sostegno X ciclo: la FLC CGIL intende impugnare il bando - La FLC CGIL giudica grave l'esclusione dalla procedura concorsuale dei laureandi in scienze della formazione primaria e degli iscritti al decimo ciclo dei corsi di specializzazione su sostegno da 60 C ... Secondo flcgil.it