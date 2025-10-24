Concorso in magistratura | bando per 450 posti requisiti domanda e prove
Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esami, volto alla copertura di 450 posti di magistrato ordinario. La scadenza per la domanda di partecipazione è fissata alle ore 12:00 del 24 novembre 2025. I requisiti del concorso per magistrati ordinari 2025. Fra i requisiti si richiedono anche condotta incensurabile e stato fisico conforme all’impiego. L’iscrizione è valida solo se corredata dal versamento, tramite PagoPA, del contributo di 50 euro. L’importo, viene specificato, non verrà rimborsato. Possono partecipare: i laureati in Giurisprudenza;. gli abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati purché non abbiano subito sanzioni disciplinari;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
