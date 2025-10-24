Concorso docenti PNRR3 | iscrizioni entro 29 ottobre Scarica l’e-book di Lalla con le istruzioni sui titoli di accesso Scopri come averlo gratuitamente

Pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grad0, DDG n. 29392925 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. In entrambi i bandi è possibile candidarsi sia per posto comune che sostegno, se in possesso dei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy - X Vai su X

Ultimi giorni per partecipare al concorso docenti! ? Il bando Concorso docenti PNRR 3 mette a disposizione 58.135 posti nei ruoli dell’infanzia, primaria e secondaria. La scadenza è fissata al 29 ottobre 2025 alle ore 23:59: dopo quel momento non sarà più - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali “30 CFU scegliere”. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ... Scrive orizzontescuola.it

Concorso PNRR3, iscrizione con riserva e percorsi abilitanti: le novità - Concorso PNRR3, potranno presentare istanza tutti i docenti ancora iscritti ai percorsi abilitanti? Secondo catania.liveuniversity.it