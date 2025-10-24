Conclusi nell' Alta Padovana i lavori di estensione della rete fognaria

Si sono conclusi nelle scorse settimane nel Comune di Fontaniva i lavori di estensione della rete fognaria nelle vie Brenta e della Fontana. I lavori, dal costo complessivo di un milione e 300mila euro e finanziati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, prevedevano la realizzazione di nuovi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

