Conceria Pegaso a Fucecchio sì alla cassa integrazione in deroga per cessazione attività

FUCECCHIO – Verso un primo risultato nella vertenza della Conceria Pegaso. Un primo sostegno importante per le oltre 40 tra lavoratrici e lavoratori della realtà di Fucecchio senza stipendio ormai da mesi. Il ministero del lavoro e della politiche sociali, ha autorizzato la cassa integrazione in deroga per cessazione attività. “Registriamo con grande soddisfazione che il ministero ha recepito le nostre richieste emanando il decreto autorizzativo che permette l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria dal 13 agosto al 31 dicembre, salvo proroghe che ci auguriamo possano esserci. Questo rappresenta una boccata di ossigeno per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie che da mesi sono in grave difficoltà – ha detto Alessandra Nardini, assessora regionale al lavoro che, a partire dal mese di agosto, ha seguito la vicenda – Auspico che le procedure per la concreta erogazione siano altrettanto celeri da parte degli enti prepost i”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it