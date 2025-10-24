Con te è più bella Milano | la tifosa-cantante del Milan che incanta San Siro

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama " anguilessia " su Instagram, la tifosa del Milan diventata ormai celebre sui social per le canzoni dedicate ai rossoneri. Prima della gara contro il Pisa era a San Siro, improvvisando un concerto che ha subito rubato il cuore e le orecchie dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Con te è più bella Milano": la tifosa-cantante del Milan che incanta San Siro

