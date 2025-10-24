Con Rimini80 al Museo della Città comincia il viaggio nell’immaginario metropolitano

Inaugura giovedì 30 ottobre (ore 17.30) all’ala nuova del Museo della Città RIMINI80. Viaggio nellimmaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, la mostra curata da Fabio Bruschi che vuole essere un omaggio ad una stagione di libertà e sperimentazione, oltre a proporsi come invito a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

