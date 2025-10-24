Con oltre 50 anni di scaffalature C&C Arredamenti Metallici cambia il volto della GDO
Dalle corsie dei supermercati ai magazzini industriali, le scaffalature sono elementi fondamentali per gestire spazi e prodotti. C&C Arredamenti Metallici ha fatto di questi prodotti una vera eccellenza. L’azienda di Mapello da decenni unisce esperienza produttiva e innovazione, anche grazie a strumenti digitali al servizio dei clienti. Il cuore del lavoro è la produzione scaffalature metalliche che ha reso l’azienda un riferimento per la grande distribuzione, il commercio al dettaglio e l’industria. Strutture antisismiche certificate, sistemi cantilever e scaffali portapallet realizzati con materiali di qualità garantiscono resistenza e sicurezza anche con grandi carichi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
