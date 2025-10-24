di Zoe Pederzini Non erano passate neanche dodici ore dal tragico incidente in cui ha perso la vita Rayan che i sindaci di Granarolo e Minerbio, Alessandro Ricci e Roberta Bonori, si erano già mobilitati per chiedere, una volta per tutte, sicurezza per quella strada, la statale 64 Porrettana, di proprietà di Anas. Strada che attraversa i territori sia di Granarolo che Minerbio. "Da tempo la nostra amministrazione – spiega Ricci – chiede la possibilità di installare i rilevatori di velocità per contrastare l’eccesso di velocità, causa dei principali sinistri avvenuti negli ultimi tempi. Fino ad oggi le risposte ricevute da Prefettura e Anas sono sempre state negative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunità sotto choc. L’appello dei sindaci:: "Strada pericolosa, servono gli autovelox"