Comuni esclusi Rabbia Cardilli | | Così è ingiusto

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derby Ascoli-Samb, non si smorzano le polemiche. Sul caso interviene anche il neo consigliere regionale Andrea Cardilli. Ci sono stati divieti per l’acquisto dei biglietti sia per la partita di campionato che di coppa nei comuni di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto Marche e Montedinove. Cardilli, cosa ne pensa? "È una decisione che colpisce ingiustamente intere comunità. Queste persone sono penalizzate, perché risiedono in Comuni privi di un numero di tesserati tale da identificare un chiaro orientamento calcistico. Serve tornare alla normalità. Va anche sottolineato che i sindaci dei comuni interessati non sono stati interpellati dal Comitato provinciale di sicurezza e mi sarei aspettato un intervento in merito da parte di Fioravanti e Spazzafumo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

comuni esclusi rabbia cardilli cos236 232 ingiusto

© Ilrestodelcarlino.it - Comuni esclusi. Rabbia Cardilli:: "Così è ingiusto"

Approfondisci con queste news

comuni esclusi rabbia cardilliComuni esclusi. Rabbia Cardilli:: "Così è ingiusto" - Ci sono stati divieti per l’acquisto dei biglietti sia per la partita di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Comuni Esclusi Rabbia Cardilli