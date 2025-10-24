Comuni esclusi Rabbia Cardilli | | Così è ingiusto

Derby Ascoli-Samb, non si smorzano le polemiche. Sul caso interviene anche il neo consigliere regionale Andrea Cardilli. Ci sono stati divieti per l’acquisto dei biglietti sia per la partita di campionato che di coppa nei comuni di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto Marche e Montedinove. Cardilli, cosa ne pensa? "È una decisione che colpisce ingiustamente intere comunità. Queste persone sono penalizzate, perché risiedono in Comuni privi di un numero di tesserati tale da identificare un chiaro orientamento calcistico. Serve tornare alla normalità. Va anche sottolineato che i sindaci dei comuni interessati non sono stati interpellati dal Comitato provinciale di sicurezza e mi sarei aspettato un intervento in merito da parte di Fioravanti e Spazzafumo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

