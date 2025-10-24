Comuni contro Governo | in Manovra mancano soldi per nidi disabilità e trasporti

Nonostante i “segnali positivi” contenuti nella Legge di Bilancio 2026, l’ Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) manifesta le sue preoccupazioni: le criticità finanziarie ancora irrisolte rischiano di compromettere la capacità dei Comuni di garantire servizi fondamentali ai cittadini e di portare avanti gli investimenti programmati. Per questo, i sindaci chiedono un incontro urgente con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al fine di discutere interventi correttivi e risorse aggiuntive per sicurezza, casa, welfare e trasporti locali. Manovra 2026, l’allarme dell’Anci. Il principale punto di frizione resta la spesa corrente, ancora gravata da tagli e accantonamenti derivanti dalle precedenti Leggi di Bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

