Comuni contro Governo | in Manovra mancano soldi per nidi disabilità e trasporti
Nonostante i “segnali positivi” contenuti nella Legge di Bilancio 2026, l’ Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) manifesta le sue preoccupazioni: le criticità finanziarie ancora irrisolte rischiano di compromettere la capacità dei Comuni di garantire servizi fondamentali ai cittadini e di portare avanti gli investimenti programmati. Per questo, i sindaci chiedono un incontro urgente con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al fine di discutere interventi correttivi e risorse aggiuntive per sicurezza, casa, welfare e trasporti locali. Manovra 2026, l’allarme dell’Anci. Il principale punto di frizione resta la spesa corrente, ancora gravata da tagli e accantonamenti derivanti dalle precedenti Leggi di Bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Eravamo dei Comuni, siamo diventati dei bancomat. #turismo #politica #governo #bologna - facebook.com Vai su Facebook
Gli Enti locali sono lo Stato. Le scuole, i servizi sociali e comunali, gli amministratori rappresentano la presenza dello Stato vicino ai cittadini ogni giorno. Per questo non possiamo che essere contrari alla mozione presentata oggi dal governo sul finanziamento - X Vai su X
La manovra taglia i fondi per uscire dalla povertà. E affossa l’assegno di inclusione, introdotto dal governo dopo aver raso al suolo il Reddito - Dopo aver cancellato il Reddito di cittadinanza (Rdc), il governo affossa la misura con cui l’ha sostituito, l’ Assegno di inclusione (Adi). Lo riporta ilfattoquotidiano.it
FI e Lega contro i tecnici del Mef: “Sulla manovra decide la politica” - Il vicepremier forzista Tajani: “Grand commis vogliono punire e reintegrare le tasse”. repubblica.it scrive
Manovra quater a pezzi, maggioranza contro Schifani: si apre la crisi di governo? - Per buona parte della seduta è andata in scena una maggioranza inedita, composta da Fratelli d’Italia, Mpa, Movimento 5 Stelle e Partito Democ ... ilsicilia.it scrive