comune di arezzo torna il consiglio comunale

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 30 ottobre alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all’ordine del giorno le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 20252027 e all’elenco annuale 2025, al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 20252027, cinque pratiche urbanistiche e tredici tra mozioni e atti di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

