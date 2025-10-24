Como imbrattava il vagone di un treno | denunciato un uomo di 43 anni

Como, 24 ottobre 2025 – Ad immortalarlo mentre imbrattava i treni, è stata la telecamera monitorata dalla società di vigilanza privata, che ha subito avvisato il Posto di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, e a loro volta la Squadra Volante di Como. Un sequenza durata pochi minuti, che ha consentito ai poliziotti di sorprendere in flagranza, giovedì notte, un uomo di 43 anni di Saronno che, assieme a due complici riusciti a scappare, stava imbrattando il vagone di un convoglio di Trenord, fermo nella stazione di Como Camerlata. Tutti vestiti di nero con cappucci, che armati di bombolette spray. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, imbrattava il vagone di un treno: denunciato un uomo di 43 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Altre due persone sono riuscite a fuggire. L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Como Camerlata - facebook.com Vai su Facebook

Imbrattava di notte i treni con lo spray: 43enne di Saronno denunciato dalla polizia di Como - L’uomo è stato sorpreso la notte scorsa intorno all’una e mezza insieme ad altri due mentre era all'opera su di un vagone ferroviario di Trenord fermo nella stazione di Camerlata ... Segnala varesenews.it

Con le bombolette spray imbratta un treno alla stazione di Camerlata: 43enne di Saronno denunciato dalla Polizia - Fermato dopo la fuga, ha cercato di giustificarsi dicendo di essere uscito per combattere l’insonnia ... Riporta ciaocomo.it

Vagone imbrattato a Como Camerlata, denunciato un 43enne di Saronno - Un 43enne di Saronno è stato sorpreso nella notte dalla polizia mentre imbrattava un vagone di un convoglio di Trenord ... Lo riporta espansionetv.it