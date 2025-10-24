Alex Zanardi ecco perché il campione bolognese è da sempre un simbolo di forza, coraggio e speranza: l’annuncio commuove tutti. Alex Zanardi non ha bisogno di presentazioni. È una di quelle figure che trascendono lo sport, un uomo capace di trasformare la tragedia in ispirazione, la sfortuna in esempio. Dopo l’incidente del 2020, che lo ha nuovamente messo a durissima prova, il campione vive da tempo lontano dai riflettori. Resta protetto dall’affetto della sua famiglia e dal rispetto di un Paese intero che continua a seguirlo con discrezione e infinita ammirazione. Da allora, le notizie sul suo stato arrivano sempre col contagocce, ma ogni volta che qualcuno lo ricorda o racconta cosa ha rappresentato per lui, si riaccende quella scintilla che Alex ha lasciato nel cuore di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Commozione Zanardi, l’annuncio mette i brividi