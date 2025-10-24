Commissione Covid Pregliasco in conflitto di interessi pagato da tutte le Big Pharma negli ultimi 4 anni | Gsk Sequirus Bayer Janssen Sanofi B&L Lilly Pfizer Moderna Novavax P&G

In commissione d'inchiesta Covid è stata audito anche Fabrizio Pregliasco, che ha ammesso di esser stato finanziato da Big Pharma negli ultimi quattro anni In commissione d’inchiesta Covid è stato il turno del virologo Fabrizio Pregliasco. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni che h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione Covid, Pregliasco "in conflitto di interessi, pagato da tutte le Big Pharma negli ultimi 4 anni: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, B&L, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, P&G"

