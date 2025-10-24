Commemorazione dei defunti | un servizio navetta per le persone con disabilità

Brindisireport.it | 24 ott 2025

BRINDISI - In occasione della prossima commemorazione dei defunti, al cimitero di Brindisi è stato previsto un servizio navetta per le persone con disabilità. Lo rende noto l'assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi cimiteriali del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo. L'Amministrazione Comunale ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

