Commemorazione dei defunti | un servizio navetta per le persone con disabilità

BRINDISI - In occasione della prossima commemorazione dei defunti, al cimitero di Brindisi è stato previsto un servizio navetta per le persone con disabilità. Lo rende noto l'assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi cimiteriali del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo. L'Amministrazione Comunale ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

In occasione della tradizionale commemorazione dei defunti, sarà attivo un dispositivo di circolazione per - facebook.com Vai su Facebook

PULIZIA E MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI MATERA IN VISTA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - X Vai su X

Commemorazione dei defunti: al cimitero di Brindisi pronto un servizio navetta per disabili - L’Assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi cimiteriali del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, rende noto che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una se ... Da brundisium.net

Siracusa, servizio navetta al cimitero per la Commemorazione dei Defunti - In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Siracusa ha predisposto per quest’anno un servizio navetta gratuito all’interno del Cimitero Comunale per agevolare gli spostamenti di anziani e ... Scrive siracusanews.it

Monteprandone, riapre lo sportello al Cimitero e bus navetta gratuito per Ognissanti - Nel fine settimana di sabato 1° e domenica 2 novembre, sarà inoltre attivo il servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il cimitero con partenze da Centobuchi e Monteprandone. Segnala lanuovariviera.it