Commemorazione dei defunti | misure straordinarie per agevolare la fruizione dei cimiteri
ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre. Tutti i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
PULIZIA E MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI MATERA IN VISTA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - X Vai su X
In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che saranno apportate alcune modifiche agli orari di apertura del cimitero “Angeli” e alla circolazione veicolare nelle vie limitrofe. Come di consueto, l’Amministrazio - facebook.com Vai su Facebook
Orari di apertura straordinari dei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Si legge su piananotizie.it
Castellammare di Stabia, commemorazione dei defunti 2025: ecco il dispositivo di traffico e il servizio navetta gratuito - Seguiranno la benedizione delle tombe e le onoranze al Milite Ignoto con deposizione delle corone d’alloro da parte dell'Amministrazione Comunale ... ilgazzettinovesuviano.com scrive
Riccione, commemorazione dei defunti: nuovi loculi e interventi straordinari nei cimiteri - In vista della commemorazione dei defunti del 2 novembre, la società Geat, concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali del comune di Riccione, ha ... Da chiamamicitta.it