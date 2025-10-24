Commemorazione dei defunti | misure straordinarie per agevolare la fruizione dei cimiteri

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre. Tutti i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

commemorazione defunti misure straordinarieOrari di apertura straordinari dei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Si legge su piananotizie.it

commemorazione defunti misure straordinarieCastellammare di Stabia, commemorazione dei defunti 2025: ecco il dispositivo di traffico e il servizio navetta gratuito - Seguiranno la benedizione delle tombe e le onoranze al Milite Ignoto con deposizione delle corone d’alloro da parte dell'Amministrazione Comunale ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

commemorazione defunti misure straordinarieRiccione, commemorazione dei defunti: nuovi loculi e interventi straordinari nei cimiteri - In vista della commemorazione dei defunti del 2 novembre, la società Geat, concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali del comune di Riccione, ha ... Da chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Defunti Misure Straordinarie