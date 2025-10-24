Comedy night al Green Go Bar di Lecce

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mic Drop Eventi, Stand Up Comedy Lecce e GreenGo Bar presentano: Nicola Campostori & Patrizia Emma ScialpiStand Up Comedy ShowQUANDO?Mercoledì 29 ottobre 2025PRESSOGreen Go Bar - Viale dell'Università, 63, LecceINGRESSO LIBERONicola CampostoriNato in Brianza, ma non è colpa sua. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

