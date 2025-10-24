Come Trasformare la Passione in Lavoro | Maurizio Torri ospite a Run2U 39^ puntata

24 ott 2025

“La montagna non è solo una meta, è uno stile di vita.”In questo nuovo episodio di Run2U, torna con noi Maurizio Torri, Direttore di Sport di Montagna e voce autorevole del mondo outdoor.Parleremo di cosa significa davvero vivere e lavorare nello sport di montagna, come sta cambiando il panorama degli eventi outdoor, e quali sono le competenze chiave per chi sogna un futuro in questo settore. Se ti appassiona l’outdoor, se sogni di lavorare nella comunicazione sportiva o semplicemente vuoi ispirarti con una storia vera e concreta, questo episodio fa per te. Lascia un commento con la tua idea di “vivere la montagna”! Guarda la seconda parte ora e non dimenticare di iscriverti! Benvenuti nella seconda parte di Run2U con un ospite d’eccezione: Maurizio Torri, Direttore di Sport di Montagna e profondo conoscitore del mondo outdoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

