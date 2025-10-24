L’autunno è la stagione dell’attesa e della preparazione. Mentre il giardino si spoglia del verde estivo, possiamo compiere un gesto silenzioso e pieno di promesse: piantare i bulbi da fiore. Narcisi, tulipani, giacinti, crochi e muscari sono piccoli tesori sotterranei che, messi a dimora ora, ci regaleranno una fioritura spettacolare ai primi tepori primaverili. Piantare bulbi in autunno è un gesto semplice e alla portata di tutti. Si fa con le mani nella terra fredda, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Funziona in piena terra, nei giardini e nelle aiuole, come in vaso, su balconi e terrazzi: bastano pochi accorgimenti, e la natura farà il resto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come trapiantare i bulbi da fiore in autunno, guida alla fioritura primaverile