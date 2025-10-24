Come si alimenta il teleriscaldamento per la città di Bergamo
La gestione oculata dei rifiuti urbani indifferenziati operata da Rea Dalmine produce una miscela efficiente. Dalla sua combustione si ottiene il potere calorifico giusto per alimentare gli impianti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
