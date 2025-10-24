Come si affronta un propagandista

Sull'invasione dell'Ucraina da anni, nel dibattito televisivo, si assiste troppo spesso a un teatro in cui la retorica e la propaganda prevalgono sui fatti. E la propaganda è tanto più efficace qua.

Come si affronta un propagandista - L’identikit perfetto è quelli di Jeffrey Sachs, affermato economista americano, consulente di tanti governi, dell’Onu e di Papa Francesco, che però da anni è un propagandista antioccidentale delle ... Riporta ilfoglio.it