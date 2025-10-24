come ridurre i consumi alfa laval fa lezione

Una platea di imprenditori e professionisti ha affollato ieri la sede mozese di Alfa Laval, colosso internazionale nell’ambito di separatori e scambiatori di calore, per l’evento “Energy Efficiency Day“, durante il quale hanno illustrato ai loro clienti le migliori soluzioni per l’efficienza energetica. In questo ambito ha collaborazioni con 600 partner in 49 paesi del mondo, in 29 settori, per studiare soluzioni sempre più su misura per le aziende, al fine di aiutarle ad aumentare la produzione riducendo i consumi di anidride carbonica, il consumo di energia e le perdite di carico di fluidi lungo le tubazioni, ma anche riducendo gli ingombri con apparecchi sempre più agili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

