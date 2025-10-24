Come prepararsi al primo rapporto sessuale | consigli utili per vivere la prima volta con serenità
C’è un evento nella vita di tutti che suscita al tempo stesso desiderio, paura e curiosità: è il primo rapporto sessuale. È un momento estremamente importante, che rimarrà impresso nella mente e si ricorderà sempre con affetto. Tuttavia, è anche molto personale: infatti, non esiste un’età “giusta” o un copione da seguire uguale per tutti. Ognuno vive la prima volta all’età e nel modo che desidera. Quando si parla di “prima volta” non ci si riferisce a un traguardo, a qualcosa da fare “per forza”, ma piuttosto a un incontro tra due persone che si rispettano, si ascoltano e si sentono pronte a vivere questa esperienza insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it
