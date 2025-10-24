Come portare la spesa a casa con il motorino? Scoperto un trucco geniale

Cityrumors.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se vai a fare la spesa in motorino e riempi il tuo carrello, come riesci a riportare i prodotti a casa? Due uomini trovano un sistema geniale. Il video impazza in rete Un video, postato sui social network, ha scatenato l’interesse del web. e delle forze dell’ordine. Due uomini, che erano appena usciti da un supermercato con un carrello pieno di alimenti, si sono ricordati solo in un secondo momento di aver raggiunto il supermercato in motocicletta. Uno dei due, osservando le oggettive difficoltà che si erano verificate in quella situazione, ha posto all’altro la fatidica domanda: “E ora come riusciamo a tornare a casa e a portare tutta questa roba?”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

come portare la spesa a casa con il motorino scoperto un trucco geniale

© Cityrumors.it - Come portare la spesa a casa con il motorino? Scoperto un trucco geniale

Contenuti che potrebbero interessarti

Agli anziani la spesa arriva a casa con mezzi elettrici - Oggi il gruppo ausilio alla spesa di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ha ricevuto una Toyota Proace Full Electric che servirà per portare la spesa ad anziani e persone con difficoltà ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Portare Spesa Casa Motorino