Come portare la spesa a casa con il motorino? Scoperto un trucco geniale
Se vai a fare la spesa in motorino e riempi il tuo carrello, come riesci a riportare i prodotti a casa? Due uomini trovano un sistema geniale. Il video impazza in rete Un video, postato sui social network, ha scatenato l’interesse del web. e delle forze dell’ordine. Due uomini, che erano appena usciti da un supermercato con un carrello pieno di alimenti, si sono ricordati solo in un secondo momento di aver raggiunto il supermercato in motocicletta. Uno dei due, osservando le oggettive difficoltà che si erano verificate in quella situazione, ha posto all’altro la fatidica domanda: “E ora come riusciamo a tornare a casa e a portare tutta questa roba?”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Portare la tassa di soggiorno a 12 euro a notte sarebbe un colpo per chi vorrà partecipare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, soprattutto per le famiglie e i giovani con minore capacità di spesa. Così si rischia di trasformare un grande evento internazionale in - facebook.com Vai su Facebook
Una vita esemplare spesa per portare sollievo agli ultimi. Guglielmo Tuccimei, 73 anni, investito da un auto muore a Trastevere mentre, come era solito, assisteva ai clochard Vicino agli ultimi fin dagli anni 70 Il cordoglio di @santegidionews Rinaldo Frignani e Vai su X
Agli anziani la spesa arriva a casa con mezzi elettrici - Oggi il gruppo ausilio alla spesa di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ha ricevuto una Toyota Proace Full Electric che servirà per portare la spesa ad anziani e persone con difficoltà ... Come scrive ansa.it