Come non fossi mai esistita | sfogo in diretta di Rita Dalla Chiesa Le parole su Frizzi spezzano il cuore
News tv. Durante l’ultima puntata di La volta buona, condotta da Caterina Balivo su Rai1, lo studio ha accolto un’atmosfera sospesa tra ricordo e emozione. Tra risate e applausi del pubblico, è stata Rita Dalla Chiesa a catturare ogni sguardo con un racconto intenso e personale, che lentamente ha svelato lati inediti di una storia d’amore che ha segnato la televisione italiana. La conduttrice si è raccontata con sincerità, aprendo il cuore su un capitolo della sua vita legato a Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente e ancora oggi ricordato con affetto da colleghi e spettatori. Leggi anche: “Amici”, il famoso cantante rivela: “Faccio lo spazzino e canto sul camion” Leggi anche: “Bugiardo a me? Sono scioccato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
«È come se non fossi mai esistita. Sono stata 16 anni e mezzo con lui, una storia lunghissima che è finita com'è finita. Ma mi attaccano per dirmi che non devo ricordare Fabrizio. » Oggi a La Volta Buona, tra sorrisi e qualche piccola polemica, Rita Dalla Chiesa