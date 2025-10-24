Come cambia la sanità a Roma | la Regione definisce i requisiti per gli ospedali di comunità

24 ott 2025

La rivoluzione della Sanità a Roma passa anche dagli ospedali di comunità. Si tratta di strutture sanitarie di ricovero, che svolgono una funzione intermedia tra assistenza domiciliare e ospedaliera, con l’obiettivo di ridurre la pressione sui reparti ospedalieri.Nel Lazio ne saranno realizzati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

