Come cambia la sanità a Roma | la Regione definisce i requisiti per gli ospedali di comunità
La rivoluzione della Sanità a Roma passa anche dagli ospedali di comunità. Si tratta di strutture sanitarie di ricovero, che svolgono una funzione intermedia tra assistenza domiciliare e ospedaliera, con l’obiettivo di ridurre la pressione sui reparti ospedalieri.Nel Lazio ne saranno realizzati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fanpage.it. . Dopo anni di attesa, cambiano cure, visite e prestazioni sanitarie: nei nuovi LEA rientrano anche celiachia, endometriosi ed eterologa. Ma c’è un passaggio che potrebbe fare la differenza per migliaia di pazienti. - facebook.com Vai su Facebook
Sistema Tessera Sanitaria, ecco come cambia la scadenza Stop alla doppia scadenza per l’invio dei dati alla sistema Tessera sanitaria. La notizia è stata diffusa dal Ministero dell’Economia Tutti i dettagli https://giornaleprevidenza.it/professione/sistema-ts - X Vai su X
Come cambia la Sanità a Roma e nel Lazio: la Regione stabilisce i requisiti delle case di comunità - Entro la fine di marzo 2026 nel Lazio dovranno essere pronte 131 case di comunità, di cui 60 a Roma. Segnala romatoday.it
Non una Regione autonoma, ma nemmeno una città come le altre. Come il governo cambia Roma - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale. huffingtonpost.it scrive
Nuovi poteri a Roma, potrà scrivere le leggi come una Regione: al Campidoglio più autonomia su materie come trasporti e turismo - La Città eterna dotata di poteri speciali, in grado di legiferare su materie delicate, dai trasporti al turismo, come fanno oggi le Regioni. Scrive ilmessaggero.it