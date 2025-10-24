Com' è andato il primo live di X Factor 2025 | promossi e bocciati sorprese e battute Eliminati i Copper Jitters di Achille Lauro
Ecco finalmente il primo Live di X Factor 2025: «Aspettatevi grandi cose», dice in apertura Jake La Furia. Francesco Gabbani parte con una battuta che non vale la pena ripetere. Ma è Giorgia a dare il via vero e proprio allo show (voto 10 per lei). Poi entrano i giudici, ed è già tutto un programma. Paola Iezzi è vestita da cameriera sexy, con tanto di grembiulino, cuffiette e piumino della polvere. Dalle manette e ai frustini agli spolverini, dice Giorgia. Francesco Gabbani è in azzurro. Jake La Furia look cow boy. Achille Lauro in total look nero elegantissimo, as usual. Nella prima manche EroCaddeo emoziona. 🔗 Leggi su Amica.it
